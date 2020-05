Tragedia in spiaggia: almeno 5 surfisti travolti e uccisi da una “valanga” di schiuma marina [FOTO e VIDEO]

La forza della natura può rivelarsi all’improvviso, senza alcun avvertimento, e cogliere impreparate anche le persone più esperte. Una giornata in spiaggia è così finita in tragedia in Olanda. Mentre si trovavano al largo di una popolare spiaggia a Scheveningen, un sobborgo dell’Aja, che bordeggia il Mare del Nord, 5 surfisti sono stati travolti e uccisi dalla schiuma marina, provocata dalle avverse condizioni meteo, che si è abbattuta su di loro come una “valanga”.

I soccorritori hanno recuperato due di loro ieri ma nonostante gli sforzi non sono riusciti a rianimarli mentre altri tre corpi sono stati rinvenuti oggi. Due dei surfisti erano bagnini con esperienza internazionale e avevano lavorato in Australia, hanno fatto sapere le autorita’. Immagini riprese sul posto hanno mostrato elicotteri dei soccorritori che usavano i rotori per spostare la densa schiuma marina vicino all’ingresso del porto di Scheveningen (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

L’acqua marina contiene sali disciolti, proteine, grassi, alghe morte, detergenti e altri inquinanti, oltre a detriti di materia organica e artificiale. Quando l’oceano viene agitato in maniera violenta dal vento e dalle onde, si forma la schiuma marina. La fioritura delle alghe è una delle fonti più comuni della formazione di spessi strati di schiuma marina. La maggior parte della schiuma marina non è pericolosa per gli esseri umani ed è spesso un indicatore di un ecosistema oceanico produttivo. Ma quando grandi fioriture algali pericolose si deteriorano vicino alla costa, esiste il potenziale per effetti sulla salute umana e sull’ambiente.