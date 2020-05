Terremoti in Giappone: due scosse con magnitudo superiore a 5 in meno di un’ora [MAPPE e DATI]

Due terremoti di magnitudo 5.3 e 5.1 (dati USGS) hanno colpito oggi l’isola di Honshu, in Giappone, in meno di un’ora (rispettivamente 04:13 UTC e 03:17 UTC).

Al momento non sono stati rilevati danni a persone o cose.

L’epicentro del sisma magnitudo 5.3 è stato localizzato a 19 km ovest-sudovest da Hotaka, mentre il secondo evento è stato rilevato a 32 km est-nordest da Namie.