Terremoto: in Italia 1521 sismi ad aprile 2020, 50 al giorno

“Mappa epicentrale dei terremoti avvenuti in Italia e nelle aree limitrofe dal 1 al 30 aprile del 2020. Sono stati 1521 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale, – spiega l’Ingv – un numero maggiore rispetto al precedente mese di marzo, con una media di oltre 50 terremoti al giorno. Di questi solo 187 hanno avuto una magnitudo uguale o maggiore di 2.0. L’aumento degli eventi sismici di bassa magnitudo in questo ultimo mese potrebbe essere in parte collegata al lockdown e quindi alla capacità della rete di localizzare un maggiore numero di piccoli terremoti, per la diminuzione del rumore sismico di origine antropica, soprattutto nelle ore diurne.

I terremoti più forti nel mese si sono verificati il 3 aprile al largo della Costa Ionica Crotonese (Mw 4.0) e il 16 aprile nella provincia di Piacenza (Mw 4.0). In queste due aree ci sono stati altri eventi di magnitudo inferiore, alcuni anche tra 3.0 e 3.9. Le mappe, insieme ad altri prodotti del monitoraggio, sono disponibili sul sito dell’Osservatorio Nazionale Terremoti e sul Portale Web dell’INGV.”