Forte scossa di terremoto in Iran: gente in strada, almeno un morto e 11 feriti [FOTO]

E’ di almeno un morto e 11 feriti il bilancio del terremoto magnitudo 5.1 verificatosi ieri sera nel nord dell’Iran, non lontano da Teheran.

Un uomo di 60 anni è morto a Gilavand, mentre cercava di scappare dalla sua abitazione.

La capitale e le province vicine sono in stato di allerta.

La gente si è riversata in strada mentre le autorità esortano a mantenere il distanziamento sociale per il Coronavirus. L’epicentro è stato localizzato nella zona di Damavand, a circa 60 km dalla capitale.

Il portavoce del ministero della Sanità Kianoush Jahanpour ha invitato la popolazione alla calma.