Forte terremoto in Iran: scossa vicino a Teheran, molta gente si riversa in strada [DATI e MAPPE]

Una forte scossa di terremoto ha colpito l’Iran, con epicentro proprio vicino alla capitale Teheran. La scossa è stata di magnitudo di magnitudo 5.1 e si è verificata alle 22.18 (ora italiana), costringendo molte persone a riversarsi nelle strade della capitale. Il terremoto è stato avvertito anche in alcune citta’ delle province settentrionali di Mazandaran e Qom. Secondo i media statali iraniani, non si segnalano al momento vittime o danni gravi. A Teheran, dicono gli stessi media, molti hanno preso l’auto e si sono messi in coda ai benzinai.

L’epicentro e’ stato localizzato nei pressi di Damavand, 58 km da Teheran, mentre la profondità è stata di appena 7km. Nella gallery scorrevole in alto, le mappe relative all’evento.