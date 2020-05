Terremoto avvertito nel nord dell’Iran: scossa a pochi km da Teheran [DATI e MAPPE]

Un terremoto magnitudo 4 è stato avvertito in Iran, alle 13:41 ora locale (le 11.11 in Italia): l’epicentro è stato localizzato a 8 km nordovest da Damāvand e 56 km est da Teheran.

La scossa è stata avvertita soprattutto nelle cittadine di Damāvand, Rudhen e Bumhen, tutte nel raggio di 15 km da Teheran.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose.