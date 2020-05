Terremoto a Parma, 30 scosse oggi tra Collecchio e Montecchio: paura nel cuore dell’Emilia Romagna

Trenta scosse di terremoto nelle ultime ore in Emilia Romagna, con epicentro tra Parma e Reggio Emilia, precisamente tra Collecchio e Montecchio: l’ultima, delle 13:56, è stata anche la più forte per intensità (magnitudo 2.8) e si è verificata a 16.1km di profondità. Era stata preceduta in mattinata da altre 29 scosse, le più forti di magnitudo 2.7. Le scosse vengono avvertite lievemente a Parma e nei comuni più vicini all’epicentro.