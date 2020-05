Terremoto Roma, il sismologo Alessandro Amato: “E’ stata una scossa isolata, niente sequenza sismica”

“Terremoto di Roma della scorsa notte, magnitudo 3.3. Strano? – Scriveva ieri sul proprio profilo Facebook il geologo e sismologo Alessandro Amato – Neanche poi tanto. Se prendiamo gli ultimi 35 anni troviamo una settantina di eventi all’interno o subito fuori il GRA (entro il GRA circa 50). Fa un paio di terremoti all’anno, di magnitudo tra 0.7 e 3.8. Il più forte nel 1995 in zona Castel di Leva, Roma sud, subito fuori il GRA e molto vicino alla sede INGV.

La cosa che mi ha colpito di più andandoli a spulciare è che di questi 73 terremoti non ce n’è uno associato a un altro o più eventi: nessuna sequenza, sciame, niente. Tutte scosse isolate. Quello di stanotte un piccolo aftershock lo ha avuto, molto piccolo (M0.7). Non credo che 20 o 30 anni fa avremmo potuto registrare eventuali repliche così piccole, quindi resta il dubbio. Comunque, niente vere sequenze, finora. Speriamo che quest’ultimo non ci smentisca.”