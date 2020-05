Il tifone Vongfong investe le Filippine: 140mila sfollati in piena emergenza Coronavirus

Il potente tifone Vongfong ha investito le Filippine nelle scorse ore, costringendo all’evacuazione 140mila persone, ospitate in rifugi d’emergenza.

Vongfong ha colpito il centro dell’arcipelago, generando forti precipitazioni.

Il Paese è in piena emergenza Coronavirus: i rifugi funzionano solo al 50% della loro capacità proprio perché molti di essi sono stati riconvertiti in zone di quarantena per il Covid-19.