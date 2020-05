Spettacolare “tornado di rotolacampi” investe e ingoia un’auto: ecco le incredibili immagini di un fenomeno affascinante e rarissimo [VIDEO]

Un giornalista era al volante in una strada dello stato di Washington quando improvvisamente si è ritrovato coinvolto in un vortice molto particolare: un “tornado di rotolacampi”. “Inizialmente ho visto un rotolacampo venire giù per la strada e ho pensato: “Oh, bello”. Poi ho visto un gruppo arrivare e ho dovuto rallentare un po’. Non so neanche quanti fossero. Poi ho guardato a circa 100 metri nella strada e ho visto un tornado di rotolacampi formarsi velocemente, quindi ho accostato per mettermi in sicurezza”, ha raccontato. Nonostante questo, il tornado di rotolacampo è andato nella sua direzione, ingoiando la sua auto (vedi video in fondo all’articolo). “La parte più snervante è stata uscire fuori dalla montagna che mi circondava”, ha affermato.

Le immagini sono davvero impressionanti e suggestive, ma la definizione di “tornado di rotolacampo” non è tecnica e in realtà non si tratta di un vero tornado. “È solo un grande dust devil la cui traiettoria lo ha trasportato attraverso i rotolacampi della parte orientale di Washington. Ufficialmente non è un tornado, ma è solo un intenso vortice di aria causato da una colonna di aria relativamente calda che sale rapidamente e poi quando arriva l’aria che la sostituisce, può portare la rotazione”, ha spiegato il meteorologo Scott Sistek.

In questo caso, il dust devil in questione ha sollevato centinaia di rotolacampi. Un rotolocampo è un mucchio di molte specie di piante che una volta mature e secche si staccano dalle loro radici e rotolano nei campi sotto la spinta dei venti. I rotolacampi solitamente si verificano negli ecosistemi aridi e stepposi, dove il vento è frequente e l’ambiente aperto permette loro di rotolare senza ostacoli. A volte, i rotolacampi possono bloccare le strade o coprire edifici e veicoli se il vento li trasporta in queste aree. In caso di forti venti, è possibile che si venga a creare un “tornado di rotolacampi” come quello dello stato di Washington.