Tumori: i paracadutisti donano 100 sacche di plasma e piastrine ai pazienti oncologici del Gemelli di Rom

Sono più di 100 le sacche di plasma e altrettante quelle di piastrine donate ai malati oncologici ricoverati presso il Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs. A donarli nell’arco di un mese il comparto Difesa, tramite il 185° Reggimento Paracadutisti Folgore. Ancora una volta, nel solco di una tradizione ormai più che consolidata, i Parà della Folgore hanno effettuato una donazione massiva di ‘materia rossa’, a dimostrazione della generosità che li contraddistingue. Sono stati infatti 110 gli uomini e le donne con il Basco Amaranto che si sono sottoposti volontariamente al processo di aferesi (tecnica di donazione che permette di estrarre dal sangue solo alcuni componenti selezionati come il plasma o le piastrine), in stretto coordinamento con l’Uoc di Emotrasfusione del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs e il Gruppo Donatori Sangue ‘Francesco Olgiati onlus’, che da anni si adopera nella delicata tematica delle donazioni.

A testimonianza del loro impegno nel sociale, per citare alcune iniziative oltre a quella in argomento, i Diavoli Gialli, così si fanno chiamare i paracadutisti artiglieri di Bracciano, negli ultimi 18 mesi hanno già donato, ad altre strutture sanitarie, circa 100 litri di sangue, hanno contribuito a realizzare campus in favore di bimbi e adolescenti con disabilità senza contare le donazioni di beni di prima necessità in favore di chi maggiormente è stato toccato dalla situazione emergenziale in atto nel Paese, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche da quello economico e sociale. Un ringraziamento speciale è giunto dalla Direzione del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs attraverso Gina Zini, direttrice dell’Uoc di Emotrasfusione del Gemelli, e da Giovanni Bonetti, presidente del Gruppo ‘Francesco Olgiati’.