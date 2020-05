Uomo disperso in mare: riprese le ricerche nel Grossetano

Sono riprese questa mattina in provincia di Grosseto le ricerche dell’uomo di 35 anni residente a Grosseto e scomparso da giovedì. Sul tratto di costa fra Marina di Grosseto e Principina, dove sono concentrate le ricerche, sono attualmente in volo l’elicottero dei Vigili del fuoco del nucleo di Cecina, mentre a terra stanno perlustrando l’area uomini della Croce Rossa, guardia costiera, carabinieri e vigili volontari a cavallo.

Presenti anche nuclei cinofili dei Vigili del fuoco, della Croce Rossa e dei carabinieri. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e hanno visto l’impiego di un drone del nucleo Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. Dell’uomo scomparso si sono perse le tracce a partire da giovedì, quando non ha fatto ritorno a casa: l’allarme è stato dato dai suoi genitori che hanno avvertito i carabinieri. L’auto dell’uomo è stata trovata sulla costa non lontano da Marina di Grosseto.