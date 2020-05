Meteo shock negli USA: vortice polare di primavera e neve di maggio in arrivo per un’ampia area del Nord-Est [MAPPE]

Una primavera insolitamente fredda sta per diventare ancor più scioccante negli Stati Uniti. Aria fredda, umidità e un’eccezionale visita del vortice polare creeranno condizioni ancor più fuori stagione per metà maggio su parti del Nord-Est americano. Secondo i meteorologi di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, il pattern porterà persino neve e condizioni ghiacciate nonostante l’avanzato periodo dell’anno.

Nei prossimi giorni, il meteo potrebbe sembrare surreale: le condizioni saranno più da inizio-metà marzo, tanto che sono previsti episodi di temperature sotto zero per parti del Nord-Est interno a metà maggio. Minime tra -3°C e +1°C non solo insolite fino a metà maggio in gran parte del Nord-Est interno. Infatti, l’ultimo rischio di gelate c’è tipicamente durante la metà o l’ultima parte di maggio su gran parte dell’area. La vera parte fuori stagione saranno le giornate e le sere fredde e la probabilità di neve in alcune aree. Quando arriverà il nucleo della massa di aria fredda, la massima potrebbe avvicinarsi solo ai +10°C a New York City nel weekend del 9-10 maggio, invece dei +21°C tipici del periodo.

“Non farà solo freddo; nevicherà e si accumulerà in alcune aree del Nord-Est”, ha affermato Paul Pastelok, meteorologo di AccuWeather. Il primo assaggio di neve arriverà già domani, mercoledì 6 maggio, quando qualche fiocco cadrà sulle elevazioni maggiori degli Appalachi centrali, mentre gran parte del resto dell’area avrà pioggia. Una nevicata più generale e significativa sembra probabile un paio di giorni dopo. “Sembra una buona impostazione per l’accumulo di neve dalle elevazioni maggiori dello stato di New York e della Pennsylvania settentrionale al Connecticut nordoccidentale, al Massachusetts occidentale e ai settori meridionali di Vermont e New Hampshire dalla fine di venerdì a sabato”, spiega Pastelok.

Alcune aree al di fuori di questa zona potranno ricevere almeno dei fiocchi e persino una leggera copertura di neve sulle superfici non asfaltate. Ohio settentrionale, Pennsylvania sudoccidentale, West Virginia settentrionale, New Jersey settentrionale e New England meridionale potrebbero ricevere alcuni fiocchi prima che il pattern si ritiri durante la seconda metà del mese. C’è una possibilità di neve mista a pioggia intorno a Boston e una remota possibilità anche per la città di New York o almeno i suoi sobborghi settentrionali e occidentali.

Due sistemi affonderanno verso sud nell’area tra il 9 e il 13 maggio con un flusso di aria fredda dal Canada (vedi mappe della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). “Il pattern pazzesco verrà messo in moto da un lobo del vortice polare o da uno spostamento dello stesso”, ha spiegato Brett Anderson, meteorologo di AccuWeather. Il secondo sistema potrebbe passare da ovest ad est sui Grandi Laghi inferiori fino al New England tra lunedì 11 e martedì 12 maggio. Questo pattern creerà ciò che è noto come una grande area di bassa pressione chiusa nella corrente a getto. Anche se è abbastanza comune durante la primavera, l’entità dell’imminente pattern si verifica forse ogni 15-30 anni in questo periodo così avanzato della stagione. “È come una versione di fine primavera del vortice polare. Se lo stesso pattern si verificasse a gennaio e febbraio, avremmo un grande freddo con frequenti tempeste di neve negli Stati Uniti orientali”, spiega Pastelok.

In passato si sono verificate nevicate di fine stagione con un pattern simile a quello atteso nei prossimi giorni. Nel 1925, Pittsburgh è stata imbiancata dalla neve il 25 maggio quando si accumularono 1,2cm di neve, mentre Buffalo (stato di New York) ha registrato neve misurabile il 20 maggio del 1907 quando caddero 0,2cm. Tuttavia, le nevicate in questi periodi così avanzati della stagione tendono a verificarsi in aree geografiche relativamente piccole. Quello che potrebbe rendere l’imminente pattern così insolito è che potrebbe portare la neve in un’area ampia, su una fascia lunga circa 800km dall’Ohio settentrionale al New England orientale.