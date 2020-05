In Italia vaccino antinfluenzale per bambini e over 60: “non possiamo confondere i sintomi dell’influenza con quelli del Coronavirus”

Negli uffici del ministero della Salute si sta mettendo a punto una circolare con le raccomandazioni vaccinali per la stagione influenzale 2020-21. A quanto si apprende l’obiettivo è anticipare i tempi della campagna vaccinale inserendo anche l’immunizzazione ai bambini da 0 a 6 anni e agli anziani dopo i 60 anni. Ad oggi la campagna prevede la raccomandazione e la gratuità per i bambini e over 65 con patologie. La circolare dovrebbe essere emanata in questi giorni, si attende il parere definitivo del Comitato tecnico scientifico. La decisione di ampliare la platea è dettata dalla necessità di non confondere i sintomi influenzali con quelli del Covid -19.

Il vaccino antinfluenzale, che sarà disponibile il prossimo autunno, potrebbe dunque essere raccomandato a tutti i bambini da 0 a 6 anni e agli over 60, ampliando quindi la platea dei “vaccinabili”. Il documento quest’anno viene redatto, inevitabilmente, anche con un occhio all’epidemia di Covid-19, e al possibile (ma su questo non ci sono certezze) ritorno del contagio su ampia scala nella stagione fredda.