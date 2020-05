In vacanza in una “galassia lontana lontana”: la splendida villa che vi farà sentire come i protagonisti di Guerre Stellari [FOTO]

Per tutti gli appassionati di Guerre Stellari, esiste un posto in cui è possibile immergersi completamente in un’atmosfera spaziale: una proprietà spettacolare interamente dedicata alla famosa saga cinematografica. Si tratta di una villa di lusso situata nello splendido Solara Resort in Florida (USA), ideale per tutta la famiglia: dal salotto alle camere da letto, fino al bagno, tutto nell’arredamento di queste stanze richiama i personaggi e le ambientazioni del film (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

L’ambientazione è davvero suggestiva. Basta un po’ di fantasia e sembrerà di poter andare in vacanza in una “galassia lontana lontana”.