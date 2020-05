Coronavirus, l’odissea del volo Parigi-Londra-Hong Kong: controlli ferrei e 8 ore di attesa, ecco come si viaggia ai tempi della pandemia [FOTO]

È innegabile che la pandemia di coronavirus abbia decimato l’industria dei viaggi. I cieli si sono svuotati per via delle restrizioni imposte ai voli internazionali in lungo e in largo nel mondo. E anche se ora molti Paesi stanno iniziando ad allentare le misure, lo sconvolgimento dei viaggi aerei durerà per molti mesi, se non anni. La giornalista e fotografa Laurel Chor ha fornito i dettagli della sua esperienza di ritorno nella sua città di Hong Kong dopo un volo da Parigi con scalo a Londra. Ecco cosa significa viaggiare in aereo ai tempi della pandemia.

Su The Guardian, Chor ha scritto: “Quando ho prenotato il mio volo per tornare a casa dopo aver trascorso oltre due mesi e mezzo in Europa, sapevo cosa avrebbe comportato il mio viaggio. Senza più voli diretti tra Parigi e Hong Kong, avrei avuto un breve scalo a Londra. Sapevo che una volta atterrata all’aeroporto di Hong Kong, sarei stata sottoposta a test e tenuta in una struttura per circa 8 ore prima dell’arrivo dei risultati. Nel miglior scenario, se fossi stata negativa, avrei trascorso due settimane in quarantena a casa, i miei spostamenti sarebbero stati tracciati da un’app e da un grosso dispositivo indossato al polso. Se fossi stata positiva, sarei stata mandata in ospedale. Sono abituata a viaggiare da sola, ma non mi aspettavo la sensazione di isolamento mentre mi spostavo da una scena distopica ad un’altra. Volare a lungo raggio non è mai stato più strano”.

“Heathrow, come l’Aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, erano sinistramente tranquilli. Ero sola quando ho passato i controlli di sicurezza. Tutti i negozi e i ristoranti erano chiusi, non c’era musica, né annunci degli imbarchi e niente del solito chiasso di decine di migliaia di passeggeri diretti ai loro gate. Quando eravamo tutti saliti a bordo, il capitano ha sottolineato all’altoparlante che eravamo solo 100 passeggeri circa e che saremmo andati in quarantena una volta atterrati. Non si aspettava nessun ritardo; i cieli erano vuoti. Hong Kong, nonostante decine di milioni di persone che attraversano il suo confine con la Cina continentale ogni anno, ha avuto solo 1.052 casi di Covid-19 e 4 vittime in una città di 7,4 milioni di persone. Fino a mercoledì, quando una 66enne senza una storia di viaggio recente è stata confermata come contagiata, ogni singolo nuovo caso che Hong Kong ha registrato nei 23 giorni precedenti è stato importato dall’estero, il che significa che nessuno dei pazienti aveva contratto il virus in città”, precisa Chor.

“I membri dell’equipaggio della British Airways, che ci hanno accolto sul volo e indirizzati ai nostri posti, indossavano una mascherina e i guanti, ma per il resto del viaggio, il resto dell’equipaggio no. In un assurdo contrasto, alcuni dei passeggeri indossavano tute protettive complete, visiere di plastica, occhiali e guanti. Ognuno indossava una mascherina. I passeggeri erano calmi: nessuno aveva fretta di arrivare da nessuna parte. All’interno dei confini dell’aereo, era come se i passeggeri e l’equipaggio operassero in universi paralleli: gli assistenti di volo servivano cibo e bevande normalmente – un atto impossibile da fare senza essere almeno entro un metro di distanza – alle persone che indossavano livelli di protezione normalmente riservati ad ambienti altamente pericolosi”, descrive Chor.

Poi finalmente l’arrivo ad Hong Kong. “Quando siamo atterrati ad Hong Kong 12 ore dopo, le persone erano pazienti e cooperative, mantenendo educatamente la distanza le une dalle altre. Siamo stati tutti trattati come se fossimo potenzialmente contagiati. C’era la sensazione che tutti sapessimo che stavamo viaggiando in circostanze straordinarie e ognuno faceva del proprio meglio per fare la propria parte. Siamo stati spostati stazione dopo stazione, ognuna con il suo preciso scopo. In una, abbiamo ricevuto moduli e ordini sanitari. Prima che potessimo avanzare, abbiamo dovuto scaricare un’app di tracciamento. In un’altra, qualcuno ha registrato i nostri numeri di telefono e controllato che funzionassero. Qualcuno ci ha dato i braccialetti per il tracciamento e qualcun altro li ha attivati. Un funzionario sanitario ha firmato e timbrato il mio ordine di quarantena e mi ha dato un termometro, spiegando che dovevo registrare la mia temperatura due volte al giorno. Sono passata per l’immigrazione, ho preso i miei bagagli e ho passato la dogana. Ma non sarei andata a casa”, è la descrizione dettagliata di Chor.

“Siamo stati spostati su un bus che ci ha portati in un centro conferenze vicino che è stato convertito in una struttura per i test. Stavamo in fila, separati da almeno un metro, e un’operatrice sanitaria ci ha dato i kit per i test e numeri da indossare al collo. Ha spiegato pazientemente come condurre il test da soli. Dopo, abbiamo dovuto guardare un video istruttivo in una grande hall, dove il video veniva riprodotto a ripetizione su tre grandi schermi davanti a decine di sedie equidistanti. Nella hall successiva, mi è stata assegnata una cabina per i test, dove ho potuto dare la saliva dal profondo della mia gola – il video governativo ci ha indicato di fare un suono come “kruuua” – e sputare in un tubo in semi-privacy. L’ho consegnato e sono stata portata in una hall dove mi sono stati dati un tavolo e una sedia, con un nota di benvenuto, le “regole della casa” e un sacchetto dei rifiuti. Poi, un carrello ha portato panini e bottiglie d’acqua. Con il passare delle ore, il carrello è tornato ancora con biscotti al cioccolato e crackers. 7 ore dopo, hanno finalmente annunciato che i passeggeri del mio volo sarebbero stati rilasciati. Sono stati chiamati i nostri numeri. Sono andata allo sportello e mi è stato detto che il mio test era negativo. Mi è stato dato un secondo kit per il test, che devo eseguire da sola tra 12 giorni. Ero libera di andare a casa, dove dovrò stare per le prossime due settimane”, conclude Chor.

Termina così il racconto di una vera e propria odissea tra interminabili controlli e passaggi imposti dalle misure per prevenire la diffusione del coronavirus. Nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, tutte le immagini con cui Chor ha documentato il suo lungo viaggio da Parigi ad Hong Kong ai tempi del coronavirus.