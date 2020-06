16enne muore annegato in un fiume: recuperato il corpo dopo ore di ricerche

Tragedia in Lombardia. Un ragazzo di 16 anni e’ morto annegato oggi pomeriggio in una lanca a Castelletto di Branduzzo (Pavia), in Oltrepo’ Pavese. L’allarme e’ scattato attorno alle 14.30, quando e’ stato riferito che un giovane era scomparso nelle acque dei “7 laghi” (e’ il nome della localita’ del comune oltrepadano, frequentata soprattutto dai pescatori). Ci sono volute ore affinché i soccorritori trovassero e recuperassero il corpo.

Sul posto in cui è annegato il ragazzo si sono subito recati i vigili del fuoco che hanno avviato le ricerche, con l’aiuto anche dei sommozzatori arrivati dal lago d’Iseo dove stavano effettuando un altro intervento. Per qualche ora si e’ sperato che la segnalazione fosse stata errata. Poco prima delle 17.30 pero’ e’ stato ritrovato il suo corpo senza vita, a una profondita’ di circa 5 metri e a una decina di metri dalla riva. Sul posto si sono recati anche i carabinieri, il sindaco di Castelletto di Branduzzo e gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso del 16enne. Rimangono da stabilire la dinamica e la cause dell’annegamento.