Aeronautica Militare in volo per salvare un neonato di un solo giorno: era in pericolo di vita

Si è da poco concluso il volo del Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha trasportato un bambino di solo un giorno di vita in imminente pericolo di vita. Il trasporto, avvenuto con la massima urgenza da Cagliari a Linate, si è concluso con il ricovero del piccolo paziente presso il Policlinico San Donato di San Donato Milanese (MI).

Il Falcon 900, uno degli assetti che l’Aeronautica Militare tiene in prontezza operativa ogni giorno, 24 ore su 24, per prestare soccorso alla collettività, è decollato dall’aeroporto militare di Ciampino diretto a Cagliari per imbarcare la culla termica con cui il piccolo è stato trasportato, insieme al padre e ad un’equipe medica del Policlinico di Cagliari che ha assicurato l’assistenza durante il volo. Ripartito dalla città sarda, l’aereo è atterrato nell’aeroporto di Linate poco dopo le 14:00, da dove il piccolo è stato trasferito in ambulanza in ospedale.

Il volo sanitario è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che si occupa, tra l’altro, del coordinamento di questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale.

Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare in qualsiasi condizione meteorologica per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46a Brigata Aerea di Pisa.