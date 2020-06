Alex Zanardi in condizioni stabili: inizia una settimana chiave per la guarigione dai gravi traumi

Alex Zanardi ha trascorso la notte in condizioni di stabilità: lo ha reso noto l’ufficio stampa dell’azienda universitaria ospedaliera Santa Maria alle Scotte di Siena.

Al momento non ci sarebbero novità significative rispetto a ieri.

Il prossimo bollettino medico è previsto per oggi alle ore 12.

Zanardi da oggi va ad affrontare una settimana-chiave per la guarigione dai gravi traumi dell’incidente in handbike a Pienza: sempre tenuto in coma farmacologico, prosegue il lento recupero iniziato dopo l’intervento neurochirurgico nel policlinico senese.

Da oggi i medici fanno le valutazioni necessarie per decidere se è possibile già nei prossimi giorni sospendere la sedazione per verificare il quadro neurologico. Decisiva la stabilità delle condizioni cliniche.

“La notte tra domenica e lunedì è passata tranquilla, siamo fiduciosi. Il percorso non sarà breve, avremo bisogno di tempo per valutare Zanardi nelle prossime settimane“, ha affermato il responsabile dell’emergenza-urgenza dell’ospedale Le Scotte di Siena, Sabino Scolletta, parlando ad Agorà, in onda su Rai 3.

Venerdì 19 giugno, Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un terribile incidente mentre partecipava con la sua handbike ad una staffetta di ciclisti paralimpici. Sottoposto ad un delicato intervento, le sue condizioni sono gravi ma stabili. La dinamica dell’incidente che ha portato il pluricampione paralimpico a scontrarsi con un mezzo pesante mentre percorreva un tratto di strada in discesa è ormai quasi accertata.

