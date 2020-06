Alex Zanardi è in condizioni gravissime: forte trauma cranico, sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia

L’ex pilota automobilistico Alex Zanardi “è ricoverato in condizioni gravissime“ al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Lo rende noto con un bollettino medico l’Azienda ospedaliero-universitaria di Siena. Alex è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale di Siena alle ore 18. “E’ stato subito preso in cura dai professionisti del pronto soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia“, riferisce il bollettino.

E’ terminato il delicato intervento di neurochirurgia a cui è stato sottoposto Alex Zanardi al policlinico di Santa Maria alle Scotte di Siena. L’ex pilota, “in condizioni gravissime“, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva.