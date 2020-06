Quarta notte in terapia intensiva per Alex Zanardi, “in condizioni stabili”

Alex Zanardi ha trascorso la 4ª notte in terapia intensiva al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove si trova ricoverato da venerdì sera dopo l’intervento neurochirurgico per i traumi al cranio e al volto riportati a seguito dell’incidente con l’handbike nel comune di Pienza (Si).

“Le condizioni del paziente sono stabili, non si sono registrate novità significative“, fa sapere l’ospedale. Le condizioni dell’ex pilota di Formula 1 anche se stabili restano gravi: continua ad essere tenuto in coma farmacologico.

Il nuovo bollettino medico sarà emesso questa intorno a mezzogiorno.