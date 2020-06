Allarme incendi in Europa: la Commissione teme un nuovo anno record, “rischi anche in luoghi mai colpiti”

La Commissione europea teme un nuovo anno record di incendi in Europa, con un numero superiore alla media degli ultimi 10 anni: lo ha affermato il commissario responsabile della gestione delle crisi, Janez Lenarcic, durante una conferenza stampa.

“Valutiamo come alto il rischio di incendi in termini di numero e aree incendiate“, ha spiegato Lenarcic. Secondo le proiezioni dell’UE e degli Stati membri “le aree che sono soggette a incendi non sono più solo nell’Europa del Sud, ma anche nell’Europa centrale e nella parte nord dell’Europa. Ci sono incendi in luoghi dove non sono mai avvenuti“, ha precisato Lenarcic. Per questa estate “valutiamo come alto il rischio di incendi. Non saprei dire se più dello scorso anno, che è stato un anno record in termini di numero di incendi e aree incendiate in Europa, ma ci aspettiamo che sarà sopra la media di 10 anni”.