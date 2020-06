L’ondata di calore entra nel clou in Italia e arrivano i primi “bollini rossi“. Secondo il bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute, domani e giovedi’ sara’ allerta 3, ossia “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio”, per Campobasso e Perugia, mentre e’ bollino arancione (ossia allerta 2, “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione piu’ suscettibili”) in 4 citta’: Cagliari, Frosinone, Palermo e Pescara.

Nel dettaglio, a Perugia e’ attesa una massima percepita di +33-34°C, a Campobasso di +31°C. Va peggio a Cagliari, dove giovedi’ si toccheranno i +37°C percepiti, e a Frosinone e Palermo con +36°C. A Roma, che e’ “solo” bollino giallo (ossia il livello 1 di pre-allerta per “condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore”), +34°C percepiti domani e +35°C giovedi’.

Di seguito l’elenco delle città con le indicazioni per oggi, domani e dopodomani, e gli approfondimenti sui livelli di rischio:

Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3 Livello 0 –Livello 1 –Livello 2 –Livello 3