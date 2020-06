Allerta caldo in Sardegna: l’avviso della Protezione Civile per domani

La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni avverse per alte temperature in Sardegna. L’allerta scatterà dalle 11 di domani, mercoledì 1 luglio, per concludersi alle 19.

Nel bollettino si segnalano temperature diffusamente elevate, oltre i 34°C, già dalla tarda mattinata su tutti i settori centrali e occidentali dell’Isola. Durante le ore centrali e nel corso del pomeriggio il termometro salirà sopra i 37 gradi, con picchi intorno ai 40. Valori termici più contenuti sui settori orientali.