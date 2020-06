Allerta Meteo: altre 24 ore di pesante maltempo, allarme nubifragi nella notte su Milano e hinterland

Allerta Meteo – Stiamo assistendo a una prima parte di giugno autunnale su molte regioni, specie del Nord, e il trend continuerà indisturbato per molti giorni ancora. La circolazione è governata, a scala euro atlantica, da un’ampia saccatura instabile di matrice scandinava, con cavo d’onda principale tra il Centro Europa, il Nord della Spagna e il Mediterraneo settentrionale, ma con anse cicloniche bene attive su tutti i settori centro settentrionali del nostro bacino e su gran parte del Centro Nord Europa. Rispetto a un flusso umido e perturbato mediamente sudoccidentale, più esposte risultano le regioni settentrionali, specie prealpine, alpine e anche le medie e alte pianure del Nord, ma fronti instabili e piogge raggiungono diffusamente anche il resto del paese, seppure in forma più irregolare.

Le ultime 24 ore hanno fatto registrare un maltempo intenso, in particolare su alta Lombardia, ma su diverse aree anche piemontesi, venete, della Liguria centrale, con temporali e nubifragi diffusi, grandinate violente con grossi chicchi e ingenti quantitativi di acqua, fino a quasi 200 mm nel Varesotto con ingenti danni e allagamenti; over 100 mm diffusi sul resto dell’ alta Lombardia e sul Genovese. Ma piogge e temporali continueranno su molte aree, specie al Centro Nord, anche per la giornata odierna e per i prossimi giorni, con un’ altra fase particolarmente perturbata per la Lombardia, specie Milanese e hinterland, attesa nella notte prossima. Ecco il dettaglio per le prossime 24 ore, fino alla mattinata di domani, martedì 9 giugno.

In mattinata, rovesci e temporali più intensi sulle aree centrali tra settori interni toscani e Marche; rovesci sparsi altrove al Centro, localmente al Nordest e pianure del Nord, ma molto più irregolari e anche più deboli, localizzati. Rovesci su Sud Calabria, Reggino, sullo Ionio largo, meglio e più asciutto altrove. Nel pomeriggio e in serata, rovesci e temporali più intensi al Nord in genere, forti al Nordest, tra Veneto centro settentrionale e Friuli Venezia Giulia, specie sulle aree costiere di queste regioni con rischio di locali nubifragi e forti anche su Est Piemonte, verso Ovest e alta Lombardia e su Appennino centrale, tra Umbria, aree interne laziali e marchigiane, nonchè tra il basso Lazio e il Nordovest Campania, Casertano, anche qui con rischio di fenomeni localmente violenti. Attenzione alla sera-notte prossime per possibili fenomeni violenti e a carattere di nubifragio ancora una volta su area Milano e hinterland, specie tra Milano e Monza, con possibili accumuli entro metà mattinata di domai, fino a 90/100/120 mm e rischio allagamenti, straripamenti di fiumi e dissesti idro-geologici, in considerazione anche di terreni già saturi per le abbondanti piogge nelle ultime ore. Massima allerta su queste aree. Allerta anche sulla Venezia Giulia, tra Nord Veneziano e coste dell’Udinese, anche qui con rovesci e temporali ricorrenti e spesso forti con rischio di locali nubifragi e allagamenti con accumuli complessivi entro metà mattinata di domani, fino a 90/100 mm. Piogge moderate altrove al Nord, più sparse, anche più deboli e irregolari altrove al Centro Sud e Isole. Le temperature si mantengono in prevalenza un po’ sotto la media, localmente in media al Nord.

