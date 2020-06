Allerta Meteo Emilia Romagna: temporali in arrivo da domani

Altri acquazzoni in vista sull’Emilia-Romagna. La Protezione civile regionale, infatti, ha emesso una nuova allerta meteo mediante la quale avvisa che “nel corso della seconda parte della giornata di sabato 13 giugno si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco che interesseranno dapprima il settore centro-occidentale, risultando piu’ diffusi ed intensi sul crinale appenninico e sulla pianura settentrionale, per poi interessare entro il tardo pomeriggio-sera anche il restante territorio”. E’ atteso dunque un progressivo aumento della nuvolosita’ a partire da ovest gia’ nel corso della mattinata, in graduale estensione al resto del territorio regionale durante il pomeriggio. Nella prima parte della giornata saranno possibili locali piovaschi sul settore occidentale, mentre nella seconda parte rovesci e temporali.