Allerta Meteo Emilia Romagna: domani altri temporali, vento in Appennino con raffiche oltre 75km/h

Maltempo anche per la giornata di domani in Emilia-Romagna. La Protezione civile ha diffuso un’allerta gialla per temporali nella parte occidentale della regione e per vento sulla dorsale appenninica. L’allerta parla di “condizioni di spiccata instabilita’ connessa ad un flusso di correnti da sud-ovest”. Dal pomeriggio di domani, in particolare, “sulle aree appenniniche di crinale occidentali e su quelle collinari centro-orientali la ventilazione e’ prevista su valori intorno ai 75 chilometri orari (con raffiche temporaneamente piu’ intense)“. Sempre nelle ore pomeridiane e serali “e’ alta la probabilita’ di eventi temporaleschi localmente anche forti, in particolare sul settore occidentale della regione e lungo l’asta del Po”. I fenomeni temporaleschi “sono previsti in attenuazione nel corso della notte mentre la ventilazione restera’ ancora attiva”.