Allerta Meteo Emilia-Romagna: temporali in arrivo, criticità gialla

“Nelle prime ore di domenica 14 giugno si prevedono fenomeni temporaleschi sul settore centro-orientale“: la protezione civile regionale dell’Emilia–Romagna ha diramato un’allerta meteo per temporali, valida “dalle 00:00 del 14 giugno 2020 fino alle 00:00 del 15 giugno 2020“.

“Allerta GIALLA per temporali per le province di BO, FE, RA, FC, RN“.