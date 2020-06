Allerta Meteo Emilia Romagna per temporali: marcata instabilità, dal pomeriggio di oggi nuove precipitazioni

Nuova allerta meteo per temporali in Emilia-Romagna. Tra oggi e domani, recita l’atto emesso dalla Protezione civile su previsioni Arpae, “persistono condizioni di marcata instabilita’ con probabilita’ di rovesci e temporali su tutta la regione”. Durante il pomeriggio di oggi i “fenomeni, con precipitazioni che potranno essere localmente intense, si concentreranno sull’Appennino centro-occidentale e tenderanno ad esaurirsi in serata”. Dalla mattina di domani “precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco, localmente di forte intensita’, riprenderanno sulle zone collinari e nel corso della giornata si estenderanno in modo irregolare alle zone di pianura, con maggior interessamento di quelle prossime al Po”. L’allerta, che e’ di colore giallo per tutta la regione tranne la Romagna costiera, e’ valida fino alla mezzanotte di domani.