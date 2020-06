Allerta Meteo Estofex, forte maltempo insiste al Nord Italia: allarme per grandine di grandi dimensioni

Allerta Meteo – Il maltempo continua a flagellare il Nord Italia, con forti piogge, vento e grandine che insistono sempre sulle stesse aree. Per la giornata di oggi, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un livello di allerta 1 per il Nord Italia, l’Austria sudoccidentale, la Svizzera meridionale e la Francia orientale per grandine di grandi dimensioni.

Livello 2 per Ucraina nordoccidentale, Bielorussia occidentale, Lituania, Lettonia e Russia per grandine di dimensioni grandi e molto grandi, forti raffiche di vento e tornado.

Livello 1 per Russia, Ucraina, Bielorussia, Lituania, Lettonia, Polonia orientale, Bulgaria, Macedonia settentrionale e Grecia settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Livello 1 per Romania, Ungheria, Slovacchia, Croazia orientale, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania principalmente per nubifragi.

Livello 1 per la Turchia principalmente per grandine di grandi dimensioni.

Livello 1 per Algeria nordorientale e Tunisia settentrionale per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Tutti gli avvisi si intendono formalmente validi fino alle 8 (ora italiana) di domani, mercoledì 10 giugno.

Una striscia di vorticità potenziale che si estende dalla Scandinavia verso il Mediterraneo sull’Europa occidentale si assottiglia, con un polo di forte avvezione di vorticità assoluta positiva sulla Francia. La depressione a onda lunga associata è circondata da diverse onde. Una depressione a onda breve attraverserà la Spagna oggi e un’altra le coste settentrionali dell’Africa. Ad est della depressione, il flusso meridionale ha portato masse d’aria umide sull’Europa orientale dal Mediterraneo. In superficie, un lungo fronte stazionario si estende dalla Russia ai Balcani, dove sono previsti forti eventi di maltempo.

Nord Italia, Austria sudoccidentale, Svizzera meridionale e Francia orientale

Le tempeste potrebbero trarre beneficio dal deep layer shear di 10-15m/s per organizzarsi e produrre forti eventi di maltempo. Oltre al riscaldamento solare, il sollevamento potrebbe essere fornito da una depressione in avvicinamento da ovest, quindi le masse d’aria in superficie probabilmente supereranno velocemente l’energia di inibizione convettiva mostrata dai modelli numerici. Localmente sono previsti eventi di grandine di grandi dimensioni.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul maltempo che insisterà ancora al Nord Italia; prestare massima attenzione. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: