Allerta Meteo Estofex, ancora maltempo al Nord Italia: attenzione a grandine di grandi dimensioni, forte vento e rischio nubifragi

Allerta Meteo – Il maltempo continua a colpire le regioni settentrionali mentre il resto d’Italia fa i conti con la prima ondata di caldo dell’estate. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un livello di allerta 1 per Nord Italia, Svizzera meridionale e Austria occidentale principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Livello 1 anche per parti di Spagna e Andorra principalmente per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni.

Livello 1 per parti di Romania, Moldavia, Ucraina, Bielorussia e Russia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, nubifragi e in misura minore, tornado.

Tutti gli avvisi sono formalmente validi fino alle 8 (ora italiana) di domani, 1 luglio.

Una bassa pressione in cut-off sul Regno Unito e una depressione a onda breve a sud-est dal suo centro sono le principali caratteristiche sinottiche di questo outlook. L’interazione di masse d’aria fredde polari sul Nord Europa con una dorsale in intensificazione nel Mediterraneo determina una forte baroclinicità e lo sviluppo di una corrente a getto sull’Europa centro-occidentale. Un’altra debole depressione a onda breve dovrebbe attraversare la Penisola Iberica, destabilizzando l’ambiente. In superficie, un fronte freddo attraversa l’Est Europa durante la notte del 29 giugno e continuerà a propagarsi verso est.

Nord Italia, Svizzera meridionale e Austria occidentale

Sono attese tempeste guidate dal riscaldamento diurno principalmente sulle Alpi. Ma considerata la forte configurazione del campo di vento ai livelli alti, il deep layer shear supera i 15m/s e si sovrappone con un CAPE di diverse centinaia di J/Kg. Le tempeste saranno in grado di organizzarsi in piccoli cluster e creare grandine di grandi dimensioni e/o forti raffiche di vento. Al Nord-Ovest dell’Italia non possono essere esclusi nubifragi.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul maltempo che continuerà ad insistere al Nord Italia; prestare attenzione. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: