Allerta Meteo Estofex, ancora maltempo al Nord Italia: attenzione a forti piogge e grandine di grandi dimensioni

Allerta Meteo – Il maltempo non molla il Nord in questo giugno anomalo. Anche per oggi sono previste condizioni meteorologiche avverse sulle regioni settentrionali, tanto che Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 per grandine di grandi dimensioni e forti piogge e in misura minore, forti raffiche di vento.

Livello 1 per la Spagna orientale, la Turchia orientale e l’area del Mar Nero, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Livello 1 per l’Europa centro-orientale per forti piogge.

Livello 1 per la Finlandia e la Russia nordoccidentale per forti raffiche di vento.

Le allerte si intendono valide formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, venerdì 19 giugno.

L’Europa è influenzata da un leggero flusso dei medi livelli con un debole deep layer shear. Un’eccezione è rappresentata da una bassa pressione in cut-off sulla Finlandia che è circondata da un flusso dei medi livelli più forte. Inoltre, un forte flusso dei medi livelli è previsto sul Mediterraneo meridionale. A livelli più bassi, una massa d’aria calda e umida è presente sull’Europa centro-orientale. Alta instabilità sulla Turchia orientale.

Nord Italia

Lungo le Alpi, è previsto lo sviluppo di una moderata instabilità a causa dell’abbondante umidità dei bassi livelli sovrapposta a forti lapse rates. Davanti alla depressione dell’Europa occidentale, un limite frontale supporterà il sollevamento ed è previsto lo sviluppo di tempeste. Nonostante lo shear sia limitato, possono svilupparsi alcune multicelle e brevi mesocicloni, in grado di produrre grandine di grandi dimensioni. Forti raffiche di vento e forti piogge non sono escluse con le tempeste più intense.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul maltempo che colpirà ancora il Nord Italia; prestare attenzione. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: