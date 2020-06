Allerta Meteo Estofex, il maltempo non molla il Nord Italia: ancora allarme nubifragi

Allerta Meteo – Il maltempo insiste ancora sul Nord Italia, aggravando l’emergenza provocata da ormai giorni di piogge, che hanno dato origine ad allagamenti, frane ed esondazioni. Anche oggi Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia un livello di allerta 1 per il Nord Italia, l’Austria meridionale, la Slovacchia e l’Ungheria occidentale principalmente per nubifragi.

Livello 1 dalla Bulgaria fino a Serbia, Romania, Ucraina occidentale, Bielorussia, Stati baltici orientali e Russia settentrionale principalmente per grandine di gradi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento.

Livello 1 per la Turchia settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche id vento e in misura minore, per nubifragi.

Livello 1 per parti della Tunisia principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Tutti gli avvisi si intendono formalmente validi fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 11 giugno.

La situazione su scala sinottica sarà dominata da un’estesa area di bassi geopotenziali che si estende dal Regno Unito verso l’Italia e da una dorsale sulla Russia. Mentre il centro dell’area di bassi geopotenziali, sotto forma di una profonda bassa pressione, si sposta verso sud, un flusso sempre più orientale è previsto per gran parte dell’Europa centrale. In una grande fascia che si estende dalla Turchia fino ai Balcani, l’Europa centro-orientale, gli Stati baltici e la Russia settentrionale, è simulata un’abbondante umidità nella bassa troposfera, combinata con lapse rates di 6-7K/km nella media troposfera, che producono un’estesa area con CAPE di 500-2000J/kg.

Dal Nord Italia all’Austria meridionale, all’Ungheria, alla Slovacchia e alla Polonia orientale, sono previsti valori di CAPE più bassi ma profili più umidi rispetto all’Europa orientale, che portano il focus principale del forte maltempo ai nubifragi.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul maltempo che oggi insisterà al Nord Italia; prestare massima attenzione. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: