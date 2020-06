Allerta Meteo, forti tempeste sull’Europa centro-orientale questa settimana: grandine di grandi dimensioni, venti distruttivi e rischio alluvioni

Siamo ufficialmente alle porte dell’estate, ma dalle condizioni meteo in atto sull’Europa non si direbbe affatto. Uno stagnante pattern meteorologico porterà molteplici round di maltempo sui settori centrali e orientali del continente in questa settimana. Un grande sistema di tempesta produrrà condizioni di instabilità in Europa. Lo scontro tra la massa d’aria calda sull’estremo Est Europa e quella d’aria più fredda sull’Europa centrale contribuirà a produrre forti temporali dagli Stati baltici alle frange settentrionali della Penisola Balcanica ogni giorno fino a venerdì 12 giugno. Riga in Lettonia, Varsavia in Polonia e Belgrado in Serbia sono alcune delle città che potrebbero essere colpite da violente tempeste diverse volte durante la settimana.

Il momento più probabile per lo sviluppo di tempeste più forti sarà nelle ore pomeridiane-serali. Nel pomeriggio di ieri, 8 giugno, forti temporali che hanno prodotto grandine di grandi dimensioni e un tornado hanno colpito la Lituania meridionale. Le principali minacce del maltempo da qui alla fine della settimana saranno grandine di grandi dimensioni e venti distruttivi, anche se non si può completamente escludere un tornado isolato. Round di pioggia dai forti temporali aumenteranno il rischio di alluvioni localizzate, principalmente nelle aree meno elevate e a scarso drenaggio.

Senza grandi cambiamenti previsti nel pattern meteorologico dopo questa settimana, le condizioni di instabilità, soprattutto sull’Europa orientale, potrebbero continuare nel weekend.