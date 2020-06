Allerta Meteo Firenze: codice giallo, lunedì di pioggia e grandine

Allerta gialla domani a Firenze e provincia per la possibilità di forti temporali e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto reticolo minore che comprende i corsi d’acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle.

Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Il codice giallo scatterà a mezzanotte di lunedì 8 giugno e terminerà ventiquattr’ore dopo. Secondo gli esperti i temporali saranno localizzati e di breve durata con intensità fino a forte. Questa instabilità meteo durerà per tutta la settimana rendendo probabili temporali di questo tipo.