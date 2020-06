Allerta Meteo Firenze: in arrivo forti temporali nella provincia, codice giallo per rischio idrogeologico

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per giovedi 4 giugno 2020 un codice giallo per rischio idrogeologico sul reticolo minore e temporali forti per tutte le aree della Città Metropolitana di Firenze e per rischio vento per la zona della Romagna-Toscana (Alto Mugello). Previsti temporali anche di forte intensità con cumulati molto abbondanti sui rilievi e abbondanti altrove. L’intensità potrà essere anche molto forte in serata. La Sala di Protezione civile della Metrocittà ricorda ai cittadini di fare particolare attenzione durante l’attività all’aperto, nella guida e nell’attraversamento di guadi e sottopassi.