Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità gialla per temporali

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta di colore giallo, dalle 12 di oggi fino alle 6 di domani, per criticità idrogeologica a causa dei temporali e delle piogge previsti nelle prossime su parte della regione.

Un flusso sudoccidentale di aria instabile – spiega la Protezione civile – interesserà il territorio nelle prossime ore; dal pomeriggio i contributi del riscaldamento diurno e di un debole fronte in quota favoriranno lo sviluppo di temporali sparsi, qualcuno anche forte. Dalla sera e nella notte arriveranno correnti settentrionali in quota e aria più secca nei bassi stati, per cui l’atmosfera tenderà a stabilizzarsi.

Per oggi sono previsti probabili rovesci e temporali sparsi, possibile qualche temporale forte. Domani è possibile qualche rovescio o isolato temporale pomeridiano sui monti e zone orientali, in possibile estensione ad altre zone.

Al verificarsi di tali eventi si prevede un innalzamento dei corsi d’acqua, possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità nei pendii con locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse alle piogge temporalesche.