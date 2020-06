Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità gialla per temporali

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un avviso di allerta meteo di ‘color giallo’ per rischio idrogeologico per temporali su tutto il territorio regionale dalle 12 alla mezza notte di oggi. Nel corso della giornata, informa la Protezione civile, sono previsti sui monti rovesci e temporali con piogge in genere abbondanti. Sul resto della regione saranno possibili rovesci e temporali sparsi, piu’ probabili in pianura. Su pianura e Prealpi possibile qualche temporale forte. Sulla costa nel pomeriggio vento da sud moderato. Saranno dunque possibili un innalzamento dei corsi d’acqua e fenomeni di instabilita’ dei pendii con locali interruzioni della viabilita’.