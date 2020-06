Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: piogge intense e temporali domenica 7 e lunedì 8 giugno

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un avviso di allerta meteo di ‘color giallo‘ per domani e lunedi’, a causa delle piogge intense e dei temporali previsti per le prossime ore sulla regione. Una depressione atlantica- spiega la Protezione civile – si avvicina all’Italia; tra domani e lunedi’ determinera’ l’afflusso di correnti meridionali umide e instabili verso la nostra regione. Da domani pomeriggio saranno probabili rovesci o temporali sparsi con piogge localmente abbondanti, alternate a pause. Soffiera’ Scirocco moderato sulla costa. Sara’ possibile qualche temporale forte e piogge localmente piu’ intense, specie tra pianura e Prealpi. Lunedi’ sono probabili rovesci e temporali diffusi con piogge da abbondanti a intense, alternate a pause. Saranno possibili su tutte le zone temporali stazionari con piogge localmente piu’ consistenti, specie tra pianura e Prealpi. Sulla costa soffiera’ Scirocco in genere moderato. Al verificarsi di tali eventi si prevede un innalzamento dei corsi d’acqua, possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilita’ dei pendii, soprattutto nelle aree colpite dagli eventi precedenti, con locali interruzioni della viabilita’ e problematiche connesse alle piogge temporalesche nelle zone interessate.