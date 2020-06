Allerta Meteo, le impressionanti MAPPE del maltempo in arrivo: tra Giovedì 4 e Venerdì 5 fenomeni violentissimi

Allerta Meteo – La nuova ondata di maltempo che colpirà l’Italia nelle prossime ore, potrebbe rivelarsi molto pesante ben peggio rispetto alla devastante grandinata di ieri sera in Lombardia: stavolta sarà un peggioramento organico, provocato da una perturbazione atlantica che porterà forti venti meridionali in tutto il Paese e farà sensibilmente aumentare le temperature in tutto il Centro/Sud, mentre il Nord finirà sott’acqua. Sarà uno dei periodi più piovosi degli ultimi mesi, con picchi di 300mm nei prossimi 4 giorni sulle Regioni del Nord. Eloquenti le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Anche la protezione civile ha lanciato un pesante avviso di allertamento meteorologico: massima attenzione, quindi, ai fenomeni estremi che potranno determinare inondazioni, frane, allagamenti, grandinate e trombe d’aria su tutto il Nord e nelle Regioni centrali tirreniche.

