Allerta Meteo Liguria: ancora criticità gialla per temporali

Il centro meteo idrologico di Protezione civile della Liguria ha prolungato l’allerta gialla per temporali in tutto il territorio regionale. Nel ponente ligure resterà in vigore fino alle 21, mentre nel centro e nel levante fino alle 8 di domani mattina. Dalla notte scorsa a Cabanne, nell’entroterra di Genova, sono già caduti 93,6 millimetri di pioggia e a Urbe Vara Superiore, nell’entroterra di Savona, 78,4 millimetri. Per le prossime ore sono attesi ancora rovesci e temporali, anche forti, che diverranno più insistenti nel centro e nel levante della regione.