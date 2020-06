Allerta Meteo Liguria: domani codice giallo per piogge diffuse e temporali localmente forti

Dopo il sole che ha caratterizzato la giornata festiva del 2 giugno, le nubi che interessano la Liguria quest’oggi anticipano il peggioramento meteo previsto dal pomeriggio e, soprattutto, tra la notte e il primo mattino di domani giovedi’ 4 giugno. Sono attese piogge diffuse, rovesci e temporali, localmente forti. Arpal ha quindi emanato l’allerta gialla per temporali a partire dalle 8 di domani e fino alle 18 nel ponente, mentre nel centro e nel levante l’allerta durera’ fino alle 24. Da segnalare anche il rinforzo dei venti, che diverranno forti meridionali con raffiche fino a 70 km/h possibili su tutte le zone, fino a burrasca a Levante dove in serata potranno raggiungere anche 80-90 km/h. Gia’ oggi e’ atteso un graduale aumento dell’instabilita’ con possibili rovesci o temporali, con maggior probabilita’ nel centro-levante della regione, e venti in rinforzo dai quadranti meridionali con possibili raffiche da sud-ovest fino a 70 km/h.