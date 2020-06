Allerta Meteo, nuovi temporali in Piemonte: nel pomeriggio “marcato peggioramento”

Nuova allerta gialla per temporali in Piemonte: Arpa regionale conferma il rischio di “ordinaria criticità”, con la possibilità di allagamenti, frane, fulmini e caduta di alberi, in tutte le aree di pianura della regione, sulle colline di Alessandrino, Astigiano, Cuneese e Torinese e nella vallate torinesi.

Atteso un “marcato peggioramento nel pomeriggio odierno con temporali anche forti, più probabili sui settori occidentale e meridionale. Generale miglioramento da domani con rinforzi di foehn nelle vallate alpine“.