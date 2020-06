Riguarda mezza Sardegna l’allerta gialla per temporali diffusa stamane dalla Protezione civile regionale. Dalle 15 di oggi e sino a mezzogiorno di domani sono previste piogge in particolare sulla parte occidentale dell’isola, con possibile rischio idrogeologico (ordinario) nei bacini dell’Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Sono interessati, in particolare, il Sud Sardegna (da domattina), l’Oristanese, parte del Nuorese e del Sassarese.