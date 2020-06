Allerta Meteo, attenzione a oggi pomeriggio: forti temporali al Centro/Sud, rischio nubifragi e grandinate

Allerta Meteo – Ancora una giornata compromessa, quella odierna, su gran parte della nazione a causa dell’azione di un vortice instabile in transito lungo l’Adriatico, in progressiva, lenta evoluzione verso i settori balcanici. Già in mattinata, nubi diffuse interesseranno buona parte delle aree centro-orientali, anche con locali rovesci, in particolare tra il Gargano, il Molise, localmente l’Abruzzo, il Nordest della Campania, e altri rovesci localizzati sul Nord delle Marche, qui anche con qualche temporale sull’area Senigallia, e qualche breve rovescio anche tra Trentino, Ovest Veneto e localmente sull’Appennino tosco-romagnolo più orientale.

Ma sarà nel corso delle ore pomeridiane, quando cioè le correnti fresche da Nord in quota interagiranno con i bassi strati più riscaldati, che l’instabilità si accenderà in maniera più estesa su buona parte della penisola, soprattutto lungo i settori appenninici centro meridionali. Da rilevare, in serata, l’intensificazione di un flusso umido sud-occidentale, legato a una nuova circolazione instabile con perno ancora in Atlantico o verso le coste francesi, in particolare verso il Piemonte, con un consistente peggioramento del tempo. Ma ecco più in dettaglio l’evoluzione per la giornata odierna.

Si è accennato già al tempo di queste ore mattutine, con più nubi sulle aree centro-orientali del Nord, ma qui con scarsi fenomeni se non qualcuno debole e localizzato tra il Trentino e il Veneto occidentale. Nubi irregolari sparse anche sull’Emilia Romagna centro orientale, sui settori appenninici, soprattutto versanti Est, e sul medio Adriatico, fino alla Campania centro-settentrionale, alla Puglia, con rovesci più frequenti sul Gargano, Foggiano in genere, qualcuno sul Nordest della Campania; altri locali rovesci sul Pescarese, sui rilievi interni molisani e locali temporali sul tratto di mare a largo tra la costa centro-meridionale abruzzese, quella molisana e il Gargano, qualche rovescio in mare di fronte alle coste tra Barese e Brindisino. Altrove, su questi settori con più nubi, scarsi fenomeni. Nelle ore pomeridiane, sono attesi rovesci e temporali diffusi e spesso forti soprattutto tra Campania, Lucania e Puglia centro meridionale, con rischio, su queste aree, di fenomeni a carattere di nubifragio localmente e con grandinate. Rovesci o temporali più irregolari, ma diffusamente presenti, sul Centro Nord Appennino, anche qui in qualche caso forti, ma in forma più localizzata, e altri moderati al Nordovest, specie su Ovest Piemonte e su Alpi e Prealpi in genere. Andrà meglio sulle pianure centro orientali del Nord, sulle coste tirreniche in genere, anche sulle pianure a esse più vicine, meglio anche sui settori ionici calabresi, bel tempo prevalente sulle isole maggiori. Da rilevare, in serata, un peggioramento del tempo sul Piemonte, per arrivo di un fronte da Ovest, con possibili rovesci e temporali forti, specie sulle aree e pianure centrali e centro settentrionali, anche qui con rischio di qualche fenomeni a carattere di nubifragio. Le temperature sono attese in lieve calo sulle aree peninsulare interne, stazionarie altrove o in lieve aumento sulle isole maggiori, con massime in pianura mediamente comprese tra +25 e +30°C, ma anche punte oltre, fino a +31/+32/+33°C sulle isole e localmente sulle pianure del Nord. Venti moderati con rinforzi occidentali sui bacini tirrenici e sui Canali delle isole maggiori, moderati con rinforzi da Nordovest sul medio Adriatico, deboli o moderati, variabili altrove.