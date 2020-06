Allerta Meteo, oggi e domani forti temporali pomeridiani in tutt’Italia: MAPPE e DETTAGLI

Allerta Meteo – Tornerà ad accendersi l’instabilità nelle prossime 48 ore su gran parte del Paese. In realtà essa non è cessata anche nel trascorso weekend, semmai ha inciso in forma meno estesa, riguardando essenzialmente il Centro Nord, nel corso di sabato di più le aree centro occidentali del Nord, il medio e alto Tirreno e la Sardegna, ieri in forma irregolare le aree centro orientali del Nord e più diffusamente la Toscana, l’Umbria, le Marche, localmente il Nord Abruzzo, Nord Lazio e il Levante ligure. Per oggi e domani, martedì 16, i fenomeni torneranno a essere estesi a buona parte del territorio, questa volta più forti e diffusi al Centro Sud, a causa dell’azione di un vortice nordatlantico già in approfondimento sul medio Adriatico e che molto lentamente si sposterà verso l’Est Europa. Rovesci, tuttavia, torneranno a riguardare anche diverse aree del Nord e, per qualche fase, anche forti localmente, specie verso domani sera. Vediamo più nel dettaglio le aree maggiormente interessate.

Previsioni meteo per lunedì 15 giugno

I primi fronti da Nord, legati a un vortice sul medio Adriatico, interesseranno già in mattinata le regioni di Nordest, il Centro Nord Veneto, il Friuli VG e l’alto Adriatico in mare, con rovesci e temporali diffusi. Altri rovesci e temporali localizzati, al mattino, tra i settori interni del Riminese e quelli settentrionali dell’Aretino e sull’Appennino tosco-emiliano. Via via, verso le ore centrali, fenomeni in intensificazione sul Centro Nord Appennino. Tempo ancora generalmente buono sul resto del paese. Nel pomeriggio, insisterà una attività temporalesca estesa in Appennino, da quello tosco-emiliano a quello centrale e giù fino alla Campania, Lucania, rilievi interni pugliesi. Fenomeni localmente anche forti e grandinigeni, tra aree interne toscane, marchigiane e su Est Lazio, Abruzzo, Molise, fino alle aree interne campane. Fenomeni più irregolari sui rilievi del Nord, localmente anche su Emilia, sulle pianure centro meridionali piemontesi e su quelle centro orientali settentrionali. In serata fenomeni al Nordest, localmente sul medio Adriatico, più forti sul Polesine, coste venete, settentrionali romagnole e sulle Prealpi lombarde. Tempo in temporaneo miglioramento sul resto dei settori maggiormente esposti a instabilità in giornata, mentre un tempo mediamente buono per tutto il giorno riguarderà le coste e le pianure vicine delle aree tirreniche, il medio e basso adriatico, i settori ionici e ancora più le isole maggiori. Temperature in generale calo, tuttavia abbastanza caldo dove più soleggiato, con massime in pianura mediamente sui +24/+30°C, localmente anche verso i +31°C.

Previsioni meteo per martedì 16 giugno

Nella notte, rovesci e temporali sul medio Adriatico, specie in mare, ma anche sulle coste, seppure qui in forma più irregolare, dalle Marche al Gargano, più forti e diffusi tra coste molisane e Gargano. Meglio altrove o rari fenomeni sulle Prealpi e su Piemonte. Nella mattinata di domani, rovesci e temporali più diffusi sul medio e basso Adriatico, irregolari sul Centro Sud Appennino, locali sulle aree centro orientali del Nord. Al pomeriggio, rovesci e temporali su Alpi, Prealpi, su Piemonte e diffusi ancora sul Centro Sud Appennino, qui più forti tra Abruzzo, Lazio e soprattutto tra Molise e Campania. Fenomeni anche su Puglia, specie aree interne, qualcuno isolato sulla Calabria, meglio sulle pianure centro orientali del Nord, sulle coste in genere, specie centrali, e bel tempo sulle isole maggiori. Attenzione in serata, per peggioramento forte sul Piemonte, con rischio di rovesci e temporali anche violenti. Temperature stazionarie o in aumento sulle isole maggiori, con massime tra +24 e +30°C in pianura, anche oltre i Sardegna, fino a +32°C in Sicilia.

Venti, sia per oggi che per domani, moderati nordoccidentali o occidentali, con rinforzi sul medio e alto Adriatico, spesso forti sui bacini tirrenici e occidentali in genere, specie sui Canali delle isole maggiori.