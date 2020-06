Allerta Meteo Toscana: codice giallo per pioggia e temporali nel Nord della regione

Codice giallo per pioggia e temporali forti, associati a rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle ore 12 fino alle 20 di domani, lunedì 15 giugno, per le aree settentrionali appenniniche della Toscana. Lo ha emesso poco fa la Sala operativa della Protezione civile regionale, che ha confermato anche il codice giallo fino alle 20 di stasera per le zone centro-settentrionali.

Permangono in Toscana condizioni di instabilità con rovesci e temporali sparsi. Nel pomeriggio di oggi, domenica, precipitazioni sparse e intermittenti a carattere di rovescio o breve temporale sulle zone interne; possibili isolati temporali, anche forti, sempre sulle zone interne. Domani, lunedì, nel corso delle ore centrali della giornata, possibilità di temporali sparsi ,anche forti, sui settori appenninici, in locale sconfinamento alle zone limitrofe. Possibilità di colpi di vento e grandinate.