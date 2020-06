Allerta Meteo Toscana: codice giallo per pioggia, forti temporali e rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di domani

Codice giallo per pioggia e temporali anche di forte intensità e rischio idrogeologico su gran parte della Toscana dalle 13 di oggi, martedì 9 giugno, alla mezzanotte di domani, mercoledì. Il bollettino meteo è stato emesso dalla Sala operativa unificata in seguito al campo di bassa pressione che sta interessando il Mediterraneo centrale e che mantiene attive condizioni di marcata instabilità che verrà ulteriormente accentuata nelle prossime ore. Dal pomeriggio di oggi sono previsti temporali sparsi, anche forti, sulle zone interne centro-meridionali della Toscana con possibili grandinate e forti raffiche di vento. I temporali anche di forte intensità potranno continuare nel corso della notte e proseguire nella giornata di domani interessando l’Arcipelago e il litorale centro settentrionale per poi estendersi a tutto il nord ovest, pistoiese, pratese, pisano e parte occidentale della provincia di Firenze. Nel corso della mattinata e per il resto della giornata i temporali, localmente forti, potranno interessare anche le restanti zone della regione, in particolare quelle interne. Possibili grandinate e forti raffiche di vento anche nella giornata di domani.