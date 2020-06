Allerta Meteo Veneto: permane lo stato di attenzione

Le previsioni meteorologiche sul Veneto segnalano per oggi alternanza di nuvolosita’ variabile e rasserenamenti, con possibili piogge sulle zone pianeggianti. Sulle zone montane e sulle Dolomiti cielo nuvoloso con possibili piogge anche estese e discontinue. La Protezione civile del Veneto ha quindi confermato la fase di “attenzione” per criticita’ idrogeologica nei principali bacini idrografici. Per domani il cielo sara’ in prevalenza nuvoloso, con possibilita’ di piovaschi, rovesci e anche temporali, in particolare durante il pomeriggio.