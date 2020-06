Allerta Meteo Veneto: codice giallo per rovesci e temporali in pianura e aree prealpine

Da oggi pomeriggio e sino alle prime ore di venerdì 19, in Veneto, il tempo resta a tratti instabile con probabili rovesci e locali temporali. Non sono esclusi locali fenomeni intensi, specie su zone pedemontane e pianura nella giornata odierna, e giovedì anche sulle zone prealpine. Visti i fenomeni meteorologici previsti Il centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato un avviso di criticità idrogeologica (‘allerta gialla’) sulla rete secondaria di tutti i bacini idrografici del Veneto, ad esclusione del Bellunese (area alpina). Lo comunica la Regione in una nota, in cui poi si legge che, “nel caso di forti temporali, si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento del Piave pedemontano, dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone, dell’Adige-Garda, nonché dei Monti Lessini”.